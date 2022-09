Zulassung in Europa Eine Spritze für die Menschen, ein Booster für Biontech und Moderna

Sowohl Biontech als auch Moderna benötigen die Einnahmen aus den Corona-Impfstoffen, um ihre ehrgeizigen Projekte etwa für Krebs-Impfstoffe zu finanzieren. Entsprechende Präparste sind allerdings erst in einigen Jahren zu erwarten. Für die weitere Finanzierung hat Moderna kürzlich eine weitere potenzielle Geldquelle entdeckt. Das US-Unternehmen kündigte Ende vergangener Woche zwei Klagen in Deutschland und den USA gegen Biontech an – wegen angeblicher Patentverletzungen beim Corona-Impfstoff.



