Zulieferer brauchen starke Nerven Der Aufschwung der Luftfahrt bröckelt – schon wieder

Darum wird es umso wichtiger, dass die Luftfahrtzulieferer weiter umbauen, wie es Heggemann getan hat. In deren Zentrale direkt am Vorfeld des Flughafens Paderborn-Lippstadt sorgte Corona für spürbare Verwerfungen. „Wir haben im April unsere erste Krisenplanung mit nur 20 Prozent Minus über den Haufen geworfen und dann auf Basis detaillierter Markt- und Kundenanalysen eine Worst-Case-Planung mit minus 40 Prozent aufgebaut, die dann ziemlich genau so eingetroffen ist“, so der 46-Jährige. Ob Teile für den Triebwerkshersteller MTU oder den Sitzhersteller Recaro, fast alle Kunden brauchten über Nacht weniger Lieferungen, nicht zuletzt, weil ihre Lager angesichts der eingebrochenen Produktionszahlen noch gut gefüllt waren. Ein weiteres Risiko bestand darin, dass die von Heggemann belieferten Kunden dauerhaft Aufträge reduzieren oder stornieren, um diese Teile selbst herzustellen und ihre eigene Fertigung besser auszulasten.