Zulieferer: Continental schickt 30.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Der Autozulieferer Continental kassiert wegen der Coronakrise seinen Ausblick und schickt zehntausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wegen der Pandemie sei derzeit nicht abzuschätzen, wann ein neuer Ausblick gegeben werden könne, teilte der Dax-Konzern aus Hannover am Mittwoch mit. Weltweit stünden mehr als 40 Prozent der Produktionsstandorte vorübergehend still.