Zulieferer Eckpunkte für Zukunft von Bosch-Standort Schwäbisch Gmünd vereinbart

Im Zuge der Auto- und Konjunkturkrise hat Bosch den Abbau von bisher zusammengerechnet rund 3500 Stellen an mehreren deutschen Standorten bekanntgegeben. In den Außenstellen in Bamberg, Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen hatten sich Vertreter beider Seiten zuletzt bereits auf eine konkrete Verkürzung der Arbeitszeit geeinigt. An den anderen Standorten laufen noch Gespräche.