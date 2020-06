Zulieferer: Erste Frau in der Geschäftsführung seit der Gründung von Bosch

Beim Stuttgarter Autozulieferer Bosch zieht erstmals in der Firmengeschichte eine Frau in die oberste Führungsetage ein. Die 48-jährige Filiz Albrecht übernimmt in der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH Anfang nächsten Jahres den Posten der Arbeitsdirektorin, wie der Stiftungskonzern am Freitag mitteilte. Sie löst dort Christoph Kübel (60) ab, der Ende 2020 nach acht Jahren im Amt in den Ruhestand geht.