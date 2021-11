Zulieferer: Knorr-Bremse profitiert von anziehendem Nutzfahrzeug-Geschäft

Knorr-Bremse-Chef Jan Mrosik sprach von einem anspruchsvollen Umfeld und nannte dabei die Probleme in der Lieferkette sowie Projektverschiebungen im Zug-Geschäft. Dennoch liege das Unternehmen in der Summe deutlich über dem Vorjahresniveau. „Die Nachfrage ist in unseren Märkten weiterhin stark und intakt.“