Zulieferer Neue Prognose: Schaeffler erwartet im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler ist im ersten Quartal deutlich vom Kriegsausbruch in der Ukraine und von Problemen in Lieferketten belastet worden. Der Umsatz kletterte nach vorläufigen Zahlen im Jahresvergleich zwar um 5,6 Prozent auf 3,76 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Allerdings hätte der Konzern ohne Wechselkurseffekte nur um 1,9 Prozent zugelegt.