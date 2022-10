Zulieferer Rheinmetall: Großkolbenbereich geht nach Schweden

Die schwedische Koncentra Verkstads AB (KVAB) aus Göteborg kauft mehrere Teile des Kolbenbereichs von Rheinmetall. Eine entsprechende Vereinbarung wurde demnach am 24. Oktober unterzeichnet. Der Kaufvertrag umfasst den Großkolbenbereich von Rheinmetall mit drei Produktionswerken in Deutschland, USA und China sowie die Stahlkolben-Linie aus dem Kleinkolbenwerk Marinette in den USA.