Der Industrie- und Autozulieferer Schaeffler bekommt die steigenden Einkaufspreise zu spüren. Der Betriebsgewinn (Ebit) ging in der ersten Jahreshälfte auf 458 Millionen Euro von 702 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Gewinnmarge verschlechterte sich auf 6,1 von 10 Prozent im Vorjahr. Das sei maßgeblich auf stark gestiegene Beschaffungskosten zurückzuführen, die nur teilweise durch höhere Verkaufspreise an die Kunden weitergegeben werden konnten, hieß es zur Begründung. Zudem wirkten sich die pandemiebedingten Umsatzrückgänge in China negativ auf die Marge aus. An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an: Die Aktie verlor 3,3 Prozent.