Zulieferer: Schaeffler wagt angesichts des Ukrainekriegs keine Jahresprognose

Weil Kabelbäume aus der Ukraine fehlen, haben zahlreiche Autobauer in Deutschland die Produktion gedrosselt. Bei Schaeffler liefen derzeit die Werke noch. Ob Schaeffler ebenfalls bei der Fertigung bremsen muss, sei derzeit unklar. „Wir werden uns in absehbarer Zeit mit allen möglichen Gegenmaßnahmen beschäftigen müssen“, sagte Rosenfeld. Zugleich lobte er die Zusammenarbeit in der Autobranche. „Wenn es etwas positives aus der Corona-Zeit gibt, ist es, dass der Schulterschluss zwischen Herstellern und Zulieferern sehr gut funktioniert.“