Zum Rekordpreis Covestro baut neue US-Anlage

DüsseldorfDer Kunststoffhersteller Covestro baut seine Produktionskapazitäten in den USA aus. Der Aufsichtsrat habe eine Investition von rund 1,5 Milliarden Euro zum Bau einer neuen MDI-Anlage in Baytown abgesegnet, teilte die ehemalige Bayer-Tochter am Dienstag mit. Dies sei die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte.