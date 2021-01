Byton wollte bereits im vergangenen Jahr die Fertigung in China aufnehmen, in der Coronapandemie wurden die Pläne jedoch auf Eis gelegt. Zunächst waren im April 2020 die Byton-Mitarbeiter am Entwicklungsstandort Santa Clara in Kalifornien nach Hause geschickt worden. Im Laufe der Monate wurden dann fast alle Mitarbeiter weltweit entlassen, darunter die im eigenen Werk in Nanjing (China). Im August dann die Ankündigung: Vorerst steht alles still. Nur ein kleines Rumpfteam aus Byton-Managern sollte versuchen, in den folgenden Monaten neue Investoren aufzutreiben, hieß es damals. Das scheint nun gelungen. Gemeinsam mit Foxconn peilt Byton nun einen Start der Produktion bis zum ersten Quartal 2022 an, hieß es von Seiten der Unternehmen.