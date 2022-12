Zusammenschluss: Enzymhersteller Novozymes und Chr.Hansen wollen fusionieren

Novozymes-Aktien fielen an der Börse in Kopenhagen um mehr als sieben Prozent, während die Titel von Chr.Hansen um rund ein Drittel stiegen. Auch der deutsche Konkurrent Symrise legte zu und stand mit einem Plus von mehr als vier Prozent an der Spitze des Dax. Der deutsche Duft- und Aromenhersteller stellt zwar selbst keine Enzyme her, ist aber auch ein wichtiger Zulieferer für die Lebensmittelindustrie und hatte im Sommer einer Partnerschaft mit dem deutschen Enzymhersteller Evoxx im Bereich der kosmetischen Inhaltsstoffen angekündigt.