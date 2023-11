Zweifelhafte Rohstoffquellen BMWs Kobaltproblem legt die Lebenslügen der deutschen Wirtschaft offen

Diese Illusion löst sich nun endlich auf. In der Textilbranche war es vor einigen Jahren der große Fabrikbrand in einer Fabrik in Bangladesch, der ein Umdenken anstieß. In der Autoindustrie sollten es nun Fälle wie jener aus Marokko sein, der allen klarmachen muss: Batterien für Elektroautos ohne Kobalt bleiben vorerst nur eine Vision. Und solange das so bleibt, gibt es kaum eine wirklich saubere Quelle für dieses Metall. BMW mag Teile seines Bedarfs auch aus Australien beziehen – doch die Reserven dort sind schon für die aktuellen Verkaufsmengen zu klein. Deshalb ist jedes Unrecht, das in einer Mine in Marokko, Indonesien oder Kongo begangen wird, so zu behandeln wie ein Gesetzesverstoß auf einem Schlachthof in Ostwestfalen: als unser Problem.



