Zwickau: Milliardeninvestition in E-Auto-Werk soll bei VW Jobs sichern

Der Umstieg auf E-Mobilität werde viele Arbeitsabläufe verändern, kündigte Ulbrich an. Teile der Belegschaft in der Montage müssten zu Experten für Hochvolttechnologie ausgebildet, andere in Sachen Vernetzung und Internetservices geschult werden, sagte er. Die große Herausforderung bestehe darin, das Werk parallel zum Weiterbau konventioneller Autos für die Fertigung der neuen Generation von Elektrofahrzeugen umzubauen.