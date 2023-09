Inflation Pause oder Zinserhöhung? EZB vor schwieriger Entscheidung

14. September 2023 | Quelle: dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet über eine weitere Zinserhöhung. Bild: Bild: dpa

Erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen zum zehnten Mal in Folge - oder legen die Währungshüter des Euroraums wegen der schwächelnden Konjunktur eine Pause ein? Selten wurde vor einer Sitzung des EZB-Rates so sehr über den weiteren Kurs gerätselt wie dieses Mal. Wie sich die Notenbanker entschieden haben, wird an diesem Nachmittag (14.15 Uhr) in Frankfurt verkündet.