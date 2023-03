Inflation Steigende Zinsen: Die Antworten auf die wichtigsten Fragen

16. März 2023 | Quelle: dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) unter dichten Wolken in Frankfurt am Main. Bild: Bild: dpa

Lange mussten Sparer darben, nun sind die Zinsen wieder da. Dank der geldpolitischen Wende der Europäischen Zentralbank (EZB) werfen Tages- und Festgeld wieder etwas ab. Und die EZB ist mit ihren Zinserhöhungen noch nicht am Ende. Steigende Zinsen bergen jedoch auch Gefahren, nicht nur für Kreditnehmer, sondern auch für Banken, wie der Kollaps von drei Geldhäusern in den USA gerade gezeigt hat. Die Branche ist in Sorge, am Mittwoch sackten auch die Aktienkurse von Banken ohne bekannte Probleme nochmals bedenklich ab.