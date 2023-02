Die Fed war in den vergangenen Monaten besonders aggressiv gegen die hohe Teuerungsrate vorgegangen und hatte die Zinsen in rasantem Tempo erhöht - Folge einer Inflation, die zeitweise so hoch war wie seit Jahrzehnten nicht. Sie hob mehrfach den Leitzins um beachtliche 0,75 Punkte an - verlangsamte Ende des vergangenen Jahres das Tempo aber mit 0,5 Punkten. Powell stellte klar, dass Zinssenkungen für ihn aktuell nicht zur Debatte stehen. „Ich sehe einfach nicht, dass wir in diesem Jahr die Zinsen senken werden.”