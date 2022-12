Infrastruktur Bundesbank: Engmaschiges Netz von Geldautomaten wichtig

19. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Deutschland ist ein Bargeldland. Insgesamt gibt es etwa 55.000 Geldautomaten. Bild: Bild: dpa

Das dichte Netz an Geldautomaten in Deutschland sollte nach Ansicht der Bundesbank nicht ohne Not ausgedünnt werden. „Dies könnte der Beginn einer Abwärtsspirale sein, in der eine schlechtere Bargeldversorgung zu einer geringeren Nutzung von Bargeld führt und umgekehrt”, warnt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Dezember, der heute veröffentlicht wurde.