Insolvenzen Weniger Firmenpleiten im ersten Halbjahr

BerlinDie Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2018 weiter gesunken. Zwischen Januar und Juni meldeten 9968 Unternehmen Insolvenz an und damit 2,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Seit 2010 nimmt die Zahl der Firmenpleiten kontinuierlich von Jahr zu Jahr ab.