Internationale Firmen EU-Parlament setzt sich für europäische Betriebsräte ein

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Bild: dpa

Das EU-Parlament will europäische Betriebsräte stärken. Künftig soll es mehr dieser Betriebsräte geben, und sie sollen wichtiger werden, wie aus einer Resolution hervorgeht, der eine Mehrheit der Abgeordneten am Donnerstag zustimmte. Europäische Betriebsräte sind Gremien, die Arbeitnehmer eines internationalen Unternehmens vertreten. Betriebsräte in deutschen Unternehmen sind zumeist für Beschäftigte im Inland zuständig.