Internet Frankreich plant Verhaltenskodex für Influencer

08. Januar 2023 | Quelle: dpa

Influencer haben eine «besondere Verantwortung», sagt Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Bild: Bild: dpa

Paris (dpa) - Frankreichs Regierung will die Praktiken von Influencern stärker regulieren. Millionen Menschen ließen sich von Influencern Tipps bei Reisen oder Mode geben, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Sonntag auf Twitter. „Sie spielen also eine Rolle in unserem täglichen Leben. Das gibt ihnen eine besondere Verantwortung.”