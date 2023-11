Internet Telekom verbessert ihr Handynetz an der Autobahn

06. November 2023 | Quelle: dpa

Hält das Netz - oder nicht? Auf deutschen Autobahnen bislang eine berechtigte Frage. Bild: Bild: dpa

Beim Ausbau ihres Handynetzes an Autobahnen kommt die Deutsche Telekom voran und setzt damit die Konkurrenten Vodafone und O2 unter Druck. Der Bonner Konzern teilte mit, an der A1-Rastanlage Schellenbach im Saarland den ersten neuen Funkmasten im Rahmen einer Kooperation mit der Autobahn GmbH in Betrieb genommen zu haben. Dieser funkt in den Standards 2G, 4G und 5G in verschiedenen Frequenzen zwischen 800 und 2100 Megahertz.