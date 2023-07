Internet Überwiegende Mehrheit will auch im Urlaub online sein

22. Juli 2023 | Quelle: dpa

Auch im Urlaub wollen viele eine stabile Internetverbindung. Bild: Bild: dpa

Die Menschen in Deutschland wollen auch im Urlaub das Internet nutzen können. Bei einer am Samstag veröffentlichten repräsentativen YouGov-Umfrage zur privaten Internetnutzung, die vom Internet-Dienstleister DE-CIX in Auftrag gegeben wurde, sagten 82 Prozent der Befragten, dass sie auch an ihrem Ferienziel online sind. Lediglich zehn Prozent der Menschen in Deutschland wollen demnach im Urlaub komplett offline sein. Acht Prozent der Befragten machten keine Angaben.