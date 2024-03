Internet Was bedeutet das neue KI-Gesetz der EU?

13. März 2024 | Quelle: dpa

Das EU-Parlament will über ein KI-Gesetz abstimmen. Bild: Bild: dpa

Diskriminierungen oder Falschmeldungen: Künstliche Intelligenz (KI) birgt trotz aller Vorteile auch Risiken. Um diese zu mindern, will das EU-Parlament heute in Straßburg über ein KI-Gesetz abstimmen. Kommt eine Mehrheit zustande, müssen Entwickler, Betreiber und Anbieter von gewissen KI-Systemen neuen Vorgaben folgen. Doch was heißt das genau?