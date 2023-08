Investments China verbessert Bedingungen für Immobilienkäufer

25. August 2023 | Quelle: dpa

In China werden weitere Investment-Anreize - auch für Immobilienkäufer - zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft gesetzt. Bild: Bild: dpa

In China werden Berichten zufolge weitere Investment-Anreize zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft gesetzt. So will sich die Regierung in Peking nach Informationen der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua mit gelockerten Kreditbedingungen gegen die Immobilienkrise stemmen. Investoren am chinesischen Aktienmarkt können sich außerdem laut einem Zeitungsbericht auf geringere Maklerprovisionen einstellen.