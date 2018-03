Investor: Pay-Pal-Gründer Peter Thiel findet Trumps Art zu denken „großartig“

In dem Gespräch erklärte Thiel die Hintergründe seines Umzugs vom Silicon Valley nach Los Angeles, den er vor einem Monat bekanntgab: „Es gibt einen Punkt, an dem der Netzwerkeffekt schief läuft. Wenn jeder weiß, was der andere denkt, führt das dazu, dass jeder das selbe denkt“, sagte er der Fox-Moderatorin Maria Bartiromo. „Das kann sich dann zu einem Massenwahnsinn entwickeln. Ich finde, wir sind zu einem Punkt gekommen, wo die negativen Effekte größer sind als die positiven.“