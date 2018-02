Investor Relations: Deutsche Konzerne hinken bei digitaler Kommunikation hinterher

Erhebliche Defizite stellten die Experten aber nicht nur in der Aufbereitung von Anleger relevanten Informationen fest, sondern auch bei der Bereitstellung. So ist es keineswegs selbstverständlich für alle untersuchten und immerhin im Prime Standard notierten Unternehmen, eine komplette Übersicht der Mandate ihrer Aufsichtsräte aufzulisten. Drei Viertel hüllen sich in Schweigen. Dabei wüssten die Aktionäre sicherlich gern, wie viel Zeit und Kompetenz die von ihnen gewählten Kontrolleure in ihrem Unternehmen einbringen können.