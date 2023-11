Investoren Buffett-Weggefährte Charlie Munger mit 99 Jahren gestorben

29. November 2023 | Quelle: dpa

Charlie Munger war Jahrzehnte bei Berkshire Hathaway aktiv. Bild: Bild: dpa

Charlie Munger, der engste Vertraute und Weggefährte von Investoren-Legende Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Buffett betonte in einer Mitteilung, ohne Mungers Inspiration und Weisheit wäre deren Investment-Holding Berkshire Hathaway nie so groß geworden. Munger sei am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in Kalifornien gestorben, hieß es ohne weitere Details. Er wäre am 1. Januar 100 Jahre alt geworden.