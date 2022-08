US-Batteriezellenfabrik GM und LG Energy Solution wollen Batteriefabrik in Indiana bauen

Die geplante vierte US-Batteriezellenfabrik von General Motors und LG Energy Solutions könnte im US-Bundesstaat Indiana hochgezogen werden. Ultium Cells denke über einen Standort in New Carlisle in Indiana nach, sagte eine Sprecherin des Gemeinschaftsunternehmen des US-Autobauers und des südkoreanischen Konzerns am Donnerstag. Ein Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, in die Fabrik sollten mehr als zwei Milliarden Dollar an Investitionen fließen. Die erste Ultium-Fabrik in den USA im Bundesstaat Ohio mit einem Investitionsvolumen von 2,3 Milliarden Dollar soll noch in diesem Monat anlaufen, nachdem ihr Bau 2019 angekündigt worden war. Außerdem ist die Eröffnung einer weiteren Batteriezellproduktion in Michigan für 2024 geplant. Bis Ende 2023 soll außerdem eine Fabrik in Tennessee fertiggestellt sein.



