18-Milliarden-Dollar-Deal: Verkauf der Toshiba-Chipsparte verzögert sich

TokioDer geplante Verkauf von Toshibas Chipsparte an den US-Finanzinvestor Bain Capital verzögert sich. Der rund 18 Milliarden Dollar schwere Deal sei nicht wie geplant bis Ende März über die Bühne gegangen, weil die Zustimmung der chinesischen Kartellbehörden noch ausstehe, teilte der japanische Industriekonzern am Freitag mit. Toshiba bekräftigte, an den Plänen festhalten und den Verkauf so bald wie möglich abschließen zu wollen.