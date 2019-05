36 Prozent Plus Boomendes Geschäft treibt Wirecard-Gewinn nach oben

Einer der wichtigsten Wachstumsmärkte von Wirecard ist Asien. Eine Affäre um Unregelmäßigkeiten in der Buchführung in Singapur erklärte Braun vor Kurzem als abgehakt. Von dem in Medienberichten erhobenen Verdacht krimineller Bilanzfälschung in Asien sieht der Vorstandschef den Konzern restlos entlastet. Es habe Qualitätsmängel gegeben, aber keinerlei Anzeichen für ein vorsätzliches Handeln. Die Wirecard-Aktie war zuvor nach entsprechenden Medienberichten wiederholt abgestürzt. In Deutschland ermitteln Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht wegen des Verdachts der Marktmanipulation zulasten von Wirecard und seinen Aktionären.