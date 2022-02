4G-Patent-Prozess: Klage gegen Ford und Apple wackelt

Das Münchner Gericht hat in den vergangenen Jahren sehr klägerfreundlich agiert. Der aktuelle Prozess stellt die erste Bewährungsprobe für die Patentrechtsreform im vergangenen Sommer dar: Gemäß dem seinerzeit geänderten Paragraphen 139 des Patentgesetzes sollte künftig die Verhältnismäßigkeit von Unterlassungsansprüchen bei Entscheidungen stärker im Vordergrund stehen. Insbesondere Patentverwertungsgesellschaften wie IP Bridge, die das betreffende Patent von Panasonic gekauft hatte, um weltweit Lizenznahmen zu erstreiten, sollen vor deutschen Gerichten nicht automatisch die Stilllegung einer Produktion oder einen Verkaufsstopp durchsetzen können. „Das Verfahren in München wird eine Nagelprobe für die Gesetzesnovelle“, sagt Bonn, „Ich fürchte, an der bisherigen Spruchpraxis wird sich nichts ändern.“



