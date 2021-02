5G-Ausbau 1&1-Drillisch-Deal schürt Hoffnung auf Billig-5G – zumindest sehr langfristig

Deshalb ist eine Vorfreude auf mehr Wettbewerb im deutschen Mobilfunk noch sehr verfrüht. Ein „Un-Carrier“, der wie Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile in den USA die Geschäftsgepflogenheiten aufrüttelt und hierzulande zu besseren Konditionen, mehr Kundenservice und mehr Vertragsfreiheiten führt, lässt wohl noch lange auf sich warten. Denn der Aufbau des eigenen Drillisch-Netzes wird Jahre dauern. Die bisherigen drei Anbieter Deutsche Telekom, Vodafone und haben sich den Markt sehr gemütlich untereinander aufgeteilt. Da ist kaum Bewegung in den Marktanteilen – und daran ändert sich so schnell leider nichts.