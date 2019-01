 5G-Funknetze: Siemens, Volkswagen und BASF an Aufbau lokaler 5G-Netze interessiert

„Da können wir nicht warten, bis die Netzbetreiber mit der Versorgung fertig sind. Wir sind mitten in der Industrie 4.0“, begründete ein Siemens-Sprecher das Interesse des Münchner Industrieriesen. Eigene Firmennetze, über die Maschinen und Anlagen vernetzt werden, könnten etwa an den großen Produktions-Standorten in Berlin-Spandau (Siemensstadt) oder Erlangen entstehen.