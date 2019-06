5G-Infrastruktur China vergibt Lizenzen fast ausschließlich an Einheimische

Nach dem US-Boykott des chinesischen Telekom-Ausrüsters Huawei schlägt Peking zurück. „Bei der ersten Phase der Ausschreibung für 5G-Infrastruktur in 40 städtischen Gebieten ging der Zuschlag zu 95 Prozent an chinesische Unternehmen“, heißt es in Industriekreisen. Ericsson habe einen Anteil von rund zwei Prozent bekommen, Nokia sei ganz leer ausgegangen.