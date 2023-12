5G Mobilfunk-Netzstart von Ralph Dommermuth Betreibt 1&1 nur ein „Micky-Maus-Netz“?

Bislang aber gewann Rakuten Symphony nur eine Order aus der Ukraine, deren Netz wiederaufzubauen – natürlich erst, wenn der Krieg vorbei ist. Selbst in Indien, einem Flächenstaat, wo aktuell der am schnellsten skalierte 5G-Ausbau der ganzen Welt orchestriert wird, entschieden sich die beiden führenden Netzbetreiber, Reliance Jio und Barthi Airtel gegen Rakuten: „Open RAN ist nicht sehr kosteneffizient für höhere Konfigurationen und auch nicht sehr ausgereift“, sagt der indische Telekommunikationsanalyst Ashwinder Sethi vom Beratungshaus Analysys Mason.



In Deutschland ist dagegen fraglich, ob der Netzausbau für Dommermuth überhaupt Priorität hat: Sein Deal mit Vodafone, den Mobilfunk-Traffic seiner Kunden durch deren Netz zu leiten, nimmt Druck aus dem Netzausbau. Beim verhandelten Preis wächst die Nutzung automatisch, solange die Nutzung durch 1&1-Kunden nicht schneller steigt als die der Vodafone-Kunden.