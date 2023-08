5G-Netz für 1&1 Ein Sieg für Dommermuth – trotz schlechter Ausgangslage

Laut Insidern spielte eine Person bei dem Deal eine wichtige Rolle: Seit Ende 2022 arbeitet Fritz Joussen als Berater für United Internet und damit für die Muttergesellschaft von 1&1. Joussen kennt Vodafone gut. Der Ex-Chef des Tourismus-Konzerns Tui fing 1994 bei Mannesmann Mobilfunk an und blieb auch nach der Übernahme durch Vodafone von 2000 bis 2012 an der Spitze der deutschen Gesellschaft. Aus Joussens Zeit bei Vodafone sind aktuell noch die Technik-Chefin Tanja Richter und der Firmenkunden-Chef Alexander Saul in der Geschäftsleitung.