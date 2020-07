5G-Netzausbau: „Die Bundesregierung drückt sich bei Huawei um eine klare Linie“

Die SPD haben sie hierbei auf ihrer Seite. „Andere Länder wie Großbritannien oder Australien schaffen in Bezug auf Huawei Fakten. Die Bundesregierung aber drückt sich um eine klare Linie“, kritisiert der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Nils Schmid. „Das darf nicht so bleiben. Auch unsere europäischen Partner warten in dieser Frage auf Führung.“



Der Sozialdemokrat schaut zunehmend irritiert auf die mangelnde Klarheit in der Causa Huawei. „Für die SPD ist klar: Beim technologischen Nervensystem des 21. Jahrhunderts darf es keinen Zweifel an der Integrität haben, Souveränität und Sicherheit gehen vor.“