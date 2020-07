5G-Netze Warum Sunrise-CTO Elmar Grasser weiter auf Huawei setzt

Auch in der Schweiz leben Sie nicht im Land der Seeligen. Die strengen staatlichen Auflagen hemmen den weiteren Ausbau des Funknetzes. Kann es sein, dass Deutschland am Ende doch noch an der Schweiz vorbeizieht?

Das Problem der Schweiz ist, dass wir in der elektromagnetischen Dosis, die wir senden dürfen, stark limitiert sind, und zwar auf ein Zehntel im Vergleich zu anderen Ländern. Dadurch können wir die neuen Frequenzen kaum nutzen. Zum Vergleich: In Wien fördern SPD und Grüne den Ausbau von 5G massiv. Der Datenverkehr wächst jedes Jahr exponentiell. Die Datenmenge verdoppelt sich alle 16 bis 18 Monate. Wer sagt, dass ihm die aktuelle Geschwindigkeit reicht, hat nicht verstanden, dass wir in drei Jahren kollabieren, wenn wir nur die bestehenden Systeme beibehalten können. Wir haben in der Schweiz ein Riesenpotential für die Zukunft – aber der Bund hätte die Aufgabe aufgrund von rationalen Studien zu sagen, was Sache ist.