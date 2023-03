Abhängigkeit von Huawei: „Internet und Mobilfunk könnten über Wochen ausfallen“

Herr Strand, die deutsche Regierung plant, den Einsatz von chinesischer Technologie im deutschen Mobilfunknetz deutlich einzuschränken. Sie fordern das schon seit langem. Warum?

John Strand: Ich bin während des Kalten Kriegs aufgewachsen und war in Berlin, als die Mauer fiel. „Das Leben der Anderen“ ist einer meiner Lieblingsfilme. Das gegenseitige Ausspionieren damals geschah in einer analogen Gesellschaft. Da gab es noch keine digitale Infrastruktur, die meisten in der DDR konnten nicht einmal ein Telefon besitzen. Jetzt ist das Leben digital. Der Ausstellungsstand von Huawei auf der Messe in Barcelona war wie ein Süßwarenladen für jeden Diktator. Ich bin kein China-Hasser. Aber ich weiß, dass China nicht dieselben Werte teilt wie wir. Das China von heute ähnelt dem Land, mit dem wir es vor zehn Jahren zu tun hatten, nicht mehr. Es ist nicht schlau, das Rückgrat der modernen digitalen Gesellschaft ausgerechnet auf chinesischem Equipment aufzubauen. Manche Leute in Deutschland verstehen das noch nicht. Vielleicht sind das sogar dieselben Menschen, denen nicht klar war, dass die Abhängigkeit von russischem Gas keine schlaue Idee war. Viele haben heute noch den gleichen Blick auf China wie Schröder auf Russland.