Absatz von Apple-Geräten gesunken Apple kippt Umsatzprognose – wegen Coronavirus

Die Werke der Apple-Fertiger wie Foxconn und Pegatron sowie der wichtigsten Zulieferer befinden sich zwar außerhalb der besonders von der neuen Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Provinz Hubei. Doch in China wurden auch anderswo die traditionellen Werksferien zum chinesischen Neujahrsfest verlängert, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Alle Produktionswerke liefen zwar wieder. Aber: „Die iPhone-Lieferengpässe werden vorübergehend den Umsatz weltweit beeinträchtigen.“



Die Situation sei im Fluss - und mehr Informationen zu den Auswirkungen auf das Apple-Geschäft solle es erst mit den Zahlen zum laufenden Quartal im April geben. Die Gesundheit der Mitarbeiter habe Priorität, schrieb Apple-Chef Tim Cook in einer Mail an die Belegschaft, die vom Finanzdienst Bloomberg veröffentlicht wurde.



Es ist das zweite Mal binnen gut eines Jahres, dass Apple eine Umsatzprognose zurücknehmen muss – zuletzt war es für das Weihnachtsquartal 2018. Damals hatte Apple die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft für schwächer als erwartet ausgefallene iPhone-Verkäufe verantwortlich gemacht. Die Ankündigung erfolgte an einem US-Feiertag, die Wall Street beginnt diese Woche den Handel am Dienstag. Apple hat bislang einen Umsatz für das zweite Geschäftsquartal bis März von 63 Milliarden bis 67 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Damit lagen die Kalifornier über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 62,4 Milliarden Dollar. Zwar werde bereits seit Wochen über die Auswirkungen der Epidemie auf das Smartphone-Geschäft von Apple diskutiert, schrieb der Analyst Daniel Ives zu der Ankündigung. Dass Apple allerdings bereits Mitte Februar deswegen seine Umsatzerwartungen zurücknehme zeige dass die Folgen „offensichtlich größer sind als befürchtet“.