Aktie bricht an Wall Street ein: CBS-Chef nach Missbrauchsvorwürfen in Erklärungsnot

CBS kündigte in einer Reaktion eine unabhängige Untersuchung durch den Vorstand an. Im Anschluss würden gegebenenfalls „angemessene Schritte“ eingeleitet. Die CBS-Aktie fiel nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Moonves um sechs Prozent - das größte Minus an einem Tag seit fast sieben Jahren. Investoren treibt offenbar die Sorge vor einem möglichen Rücktritt des Senderschefs um. Moonves gilt seit Jahrzehnten als Galionsfigur in der US-Fernsehlandschaft. Ihm wird zugute gehalten, bei CBS nach Jahren mieser Einschaltquoten die Wende geschafft zu haben.