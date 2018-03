Facebook auch in den USA unter zunehmendem Druck

Der Internet-Gigant Facebook gerät wegen millionenfachen Datenmissbrauchs für politische Zwecke auch in seinem Heimatland unter zunehmenden Druck. Die US-Handelskommission FTC bestätigte am Montag Ermittlungen. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Senat, Charles Grassley, teilte mit, er habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu einer Anhörung am 10. April nach Washington eingeladen. Dabei solle geklärt werden, wie Unternehmen wie Facebook mit persönlichen Daten ihrer Nutzer umgehen.