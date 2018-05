Deutsche Telekom will Dividende künftig an Gewinn koppeln

Die Deutsche Telekom will ihre Ausschüttungen an Aktionäre künftig an den Gewinn knüpfen. Ab dem kommenden Geschäftsjahr gelte die Entwicklung des bereinigten Gewinns je Aktie als Richtschnur für die Dividende, kündigte Europas größter Telekomkonzern am Donnerstag an. Bisher folgt die Dividende der Entwicklung des Free Cashflows. Für das vergangene Jahr lag die Ausschüttung bei 65 Cent je Aktie, für das laufende Jahr sind 70 Cent je Aktie angedacht. Davon profitiert vor allem der Bund, der weiterhin größter Einzelaktionär ist und rund 30 Prozent an dem ehemaligen Staatskonzern hält.