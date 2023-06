Aleph-Alpha-Gründer Jonas Andrulis „Wir verbünden uns mit den besten Unternehmen der Welt“

Zusammen mit Samuel Weinbach gründete der Wirtschaftsingenieur Jonas Andrulis 2019 in Heidelberg Aleph Alpha – das heute als größte deutsche KI-Hoffnung gilt. Im Vergleich zu den IT-Giganten aus den USA ist das Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitern zwar ein Winzling, aufgrund seiner einzigartigen Technologie wird es derzeit dennoch von den Großen der Branche umworben.



WirtschaftsWoche: Herr Andrulis, Ihr Start-up hat gerade eine Allianz mit Hewlett Packard Enterprise (HPE), einem der bedeutendsten IT-Konzerne der Welt, geschlossen. HPE wird Sprachmodelle per Supercomputer über seine Plattform Greenlake offerieren und startet mit Aleph Alpha. Wie kam es dazu?

Jonas Andrulis: Wir hatten erste Kontakte mit HPE als wir unser Rechenzentrum aufgebaut haben. Und haben festgestellt: Die liefern nicht nur Hardware, sondern denken mit, haben im Bereich Künstliche Intelligenz wirklich gute Leute. Diese wiederum haben gesehen, was wir machen. So sind wir ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir gemeinsame Ziele haben. Also beispielsweise die Souveränität der Kunden sicherstellen, die sich nicht an einen einzigen Cloud-Anbieter binden wollen.