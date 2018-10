Alexa, Magenta und Co. Warum TV-Sender sich vor Sprachassistenten fürchten

von Peter Steinkirchner 30. Oktober 2018

Die Sprachbox Hallo Magenta am Stand der Telekom auf der ifa (Internationale Funkausstellung, Messe für Unterhaltung). Bild: imago Bild:

In immer mehr deutschen Haushalten stehen sprachgesteuerte Assistenten. Damit kommt Alexa, Siri und Co. eine Türsteher-Funktion zu: Sie entscheiden, was dem Nutzer vorgeschlagen wird. Experten reagieren alarmiert.