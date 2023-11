Alibaba kauft deutsche Handelsplattform „Mit Alibaba bekommen wir Zugriff auf nötige Technologie zu einem Bruchteil der Kosten“

Sondern? Was haben Sie gemeinsam vor?

Zum einen wollen wir unseren Auftritt in Europa deutlich ausbauen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Frankreich haben wir schon eine führende Stellung. Nun wollen wir das Geschäft unter anderem in Polen, der Türkei, in Italien und Spanien, wo wir bereits in kleinerem Umfang vertreten sind, deutlich ausbauen. Und dann wollen wir, wie gesagt, auch unser Angebot insgesamt ausweiten und es unseren Kunden ermöglichen, Produkte direkt über die Visable-Plattformen zu handeln.