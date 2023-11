Allianz mit OpenAI Auch KI kann Microsofts Bing nicht helfen

Der „iPhone-Moment“ für Microsoft wirkt, als wäre er ewig her, ist jedoch erst Anfang Februar passiert: Damals, an einem Dienstagmorgen, steht Satya Nadella in einem Konferenzsaal auf dem Microsoft-Campus in Redmond, vor sich Analysten und Journalisten. An seiner Seite sind der damalige OpenAI-Chef Sam Altman und Microsoft-Technologiechef Kevin Scott. Das Trio preist die neue Allianz mit dem KI-Star aus dem Silicon Valley mit dem mächtigsten Softwarekonzern der Welt. Microsoft will bis zu 13 Milliarden Dollar für die Allianz locker machen, viel davon in Form von Rechenleistung über seine Cloud Azure. OpenAI braucht diese teure Ressource dringend, ebenso wie den Reputationsgewinn durch eine Kooperation mit Microsoft. Es schien genau das zu werden, was Unternehmensberater gern als „Win-Win-Situation“ bezeichnen.