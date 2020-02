Alphabet-Quartalszahlen Googles Suchmaschine enttäuscht die Wall Street

Es waren die ersten Quartalszahlen unter der Ägide des neuen Alphabet-Chefs Sundar Pichai. Seit dem Rückzug von Larry Page steht der gebürtige Inder seit Anfang Dezember an der Spitze des Google-Mutterkonzerns. Ein eher symbolischer Anlass. Denn die alles dominierende Tochter Google führt Pichai schon seit Oktober 2015. Und die überraschte am Montag negativ – mit für ihre Verhältnisse schlechten Zahlen. Das Weihnachtsgeschäft ist wegen seiner hohen Werbeausgaben durch Online-Händler normalerweise eine sichere Bank für den Silicon-Valley-Konzern. Diesmal patzte er mit einem Umsatzzuwachs von nur 17,3 Prozent – das magerste Plus in dem entscheidenden Jahresendquartal seit vier Jahren.